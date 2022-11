Basket serie A2 m – Calzavara sprona la Staff: ”Contro Udine sarà dura, ma serve una reazione”

Mantova Con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della sfida contro Udine aumenta a dismisura la curiosità per vedere “lo stato dell’arte” degli Stings, affondati a Pistoia ma con a loro parziale giustificazione uno stop dal ritmo partita di venti giorni. Non il massimo della vita considerando che la stagione è solo all’inizio. Domani alla Grana Padano Arena, seppur al cospetto nuovamente di una corazzata, gli Stings saranno chiamati a dare risposte più confortanti e a cercare di tenere testa a una delle candidate per il salto in Serie A: Udine.

«Con Pistoia siamo stati troppo superficiali in alcuni tratti, forse non eravamo preparati mentalmente per affrontare una partita di questo tipo – afferma il playmaker Andrea Calzavara – Dobbiamo lavorare tanto in difesa e crescere come squadra. Udine è una delle favorite alla vittoria finale, ha tanti giocatori esperti che vengono dalla Serie A e per questo mi aspetto una partita durissima dal punto di vista fisico e tattico. Tuttavia, dobbiamo reagire alla brutta sconfitta contro Pistoia, dobbiamo fare meglio. Sarà una gara da approcciare nel migliore dei modi. Dovremo limitare al minimo gli errori».

Sul versante friulano è l’ala Ethan Esposito a suonare la carica: «Domani affronteremo una squadra molto intensa, con giocatori che hanno una voglia di vincere importante – dichiara – anche se si tratta di un team molto rinnovato rispetto alla passata stagione, hanno tutti un’aggressività notevole. Dal canto nostro, con le vittorie contro Rimini e Fortitudo Bologna, abbiamo ripreso il nostro cammino. Inoltre, domenica scorsa, vincere in un PalaCarnera sold-out è stato veramente bellissimo».

La prevendita prosegue durante il weekend fino a poco prima della palla a due: i biglietti sono in vendita alla biglietteria della Grana Padano Arena (domani dalle 11 alle 12 e successivamente a partire dalle 15), Bar Sociale (oggi e domani negli orari di apertura), Bar Venezia (oggi e domani negli orari di apertura), Gimme Five Sport Sport (domani negli orari di apertura del negozio) oppure online su vivaticket.it.

La partita sarà trasmessa in diretta su Lnp Pass, ma anche su canale MS Channel (satellite, in chiaro), su canale Twitch Italbasketofficial (streaming, in chiaro) oppure su piattaforma SKY canale 814 MS Channel HD (satellite, pay).

Leonardo Piva