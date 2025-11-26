Palm S.p.A SB: l’impresa che rigenera il futuro con i pallet in legno tra economia civile e sostenibilità

Il valore di una scelta etica dal 1980 per l’azienda viadanese presieduta da Primo Barzoni

VIADANA – Il 2025 resterà un anno memorabile per Palm S.p.A. Società Benefit, azienda pioniera dell’economia circolare e della sostenibilità rigenerativa. Quest’anno Palm ha collezionato riconoscimenti, certificazioni e partecipazioni che raccontano un’unica storia: quella di un’impresa che mette al centro le persone, la comunità e l’ambiente, costruendo valore condiviso con coraggio e visione.

Ambasciatori dell’Economia Civile

un premio che parla di futuro

Il 3 ottobre, nel maestoso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, Palm è stata insignita del titolo di “Ambasciatore dell’Economia Civile” durante il Festival Nazionale dell’Economia Civile. Un riconoscimento che celebra le imprese capaci di unire profitto e bene comune, fondate sui principi della Carta di Firenze.

Palm si è distinta per il suo impegno nella formazione e nell’educazione alla sostenibilità, portato avanti attraverso la Palm Academy e numerosi progetti di valore civico, come le panchine rosse e i cuori realizzati con materiali di scarto, simboli concreti di inclusione sociale e upcycling creativo. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale entra con forza nei processi produttivi e nelle nostre vite quotidiane, Palm ribadisce che sarà l’intelligenza emotiva e relazionale a guidare i cambiamenti futuri.

«Questo premio – afferma Primo Barzoni, Presidente e AD di Palm – è un invito a continuare su una strada in cui impresa e comunità crescono insieme, verso un’economia che mette le persone al centro».

Dal Salone della CSR al Sustainability

Award: creare futuri di valore

Pochi giorni dopo, l’8 ottobre, Palm è stata protagonista anche al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale presso l’Università Bocconi di Milano. Andrea Barzoni, Responsabile Impact e membro del CDA, e Francesca Bosi, Responsabile Comunicazione & Marketing, hanno rappresentato l’azienda in due panel dedicati ai temi “Carbon & Nature Positive Strategy” ed “Economia rigenerativa”.

Il giorno successivo, Primo Barzoni ha partecipato al dibattito “Grandi Imprese e PMI: cresce il dialogo”, sottolineando come la sostenibilità sia oggi un terreno comune di collaborazione tra realtà di ogni dimensione.

Il 14 ottobre, a Palazzo Mezzanotte a Milano, Palm ha vissuto un ulteriore momento di orgoglio durante la cerimonia del Sustainability Award 2025, promosso da Kon Group, ELITE, X. L’azienda si è confermata tra le TOP 100 ESG Excellence, TOP 100 ESG Integrated Finance e TOP 75 ESG Innovation for Sustainability, riconoscimenti che premiano le imprese più virtuose per impatto ambientale, sociale e di governance.

«Essere tra le eccellenze ESG italiane – spiegano – significa credere in un modello d’impresa rigenerativo che unisce innovazione e responsabilità. La sostenibilità è il nostro motore quotidiano».

Certificazioni che contano: B Corp, EcoVadis e Parità di Genere

Nel 2025, Palm ha raggiunto un altro traguardo straordinario: la ricertificazione come B Corp, migliorando di oltre 40 punti rispetto al punteggio ottenuto nel 2021. Un risultato che testimonia un percorso di miglioramento continuo e di trasparenza d’impatto, che conferma Palm tra le aziende più virtuose a livello internazionale nella generazione di valore per le persone e per il pianeta.

A questo si affianca la certificazione EcoVadis medaglia Oro, che valuta le performance ESG (ambientali, sociali e di governance) delle imprese, posizionando Palm tra le realtà europee con i più alti standard di sostenibilità nella propria filiera produttiva.

Infine, l’ottenimento della certificazione per la parità di genere rappresenta un ulteriore passo avanti verso la costruzione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e attento al benessere delle persone.

Palm continua così a promuovere una cultura d’impresa che valorizza la diversità e il talento, contribuendo attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Un filo green che unisce valori,

innovazione e impatto

Dal riconoscimento a Firenze al dialogo con la ricerca e le imprese in Bocconi, fino al Sustainability Award e alle nuove certificazioni, Palm S.p.A. SB dimostra che la sostenibilità può essere un percorso concreto, misurabile e partecipato. Un modello d’impresa che rigenera il territorio e costruisce futuri di valore, fondendo etica, innovazione e responsabilità.

L’INDIPENDENZA COME MOTORE RIGENERATIVO

Per Palm S.p.A. SB, essere un’impresa certificata B Corp significa molto più che rispettare standard di sostenibilità: significa appartenere a una comunità globale di aziende che condividono la stessa visione — quella di usare il business come forza positiva per le persone e per il pianeta. Nel 2025 Palm ha ottenuto la ricertificazione B Corp con un punteggio di 123,7, migliorando di oltre 40 punti rispetto alla valutazione del 2021 nel B Impact Assessment (BIA). Un risultato che riflette l’impegno costante dell’azienda verso un modello d’impresa rigenerativo, trasparente e interdipendente.

L’interdipendenza è infatti uno dei principi fondanti della comunità B Corp: nessuna impresa può generare valore da sola.

Palm partecipa attivamente al B Local Modena, la rete territoriale che unisce le B Corp e le Società Benefit dell’area modenese per promuovere cultura d’impresa, sostenibilità e collaborazione concreta sul territorio. Attraverso incontri, progetti condivisi e iniziative comuni, B Local Modena rappresenta un laboratorio di innovazione sociale dove le aziende si sostengono e crescono insieme, rafforzando il tessuto economico locale e il suo impatto positivo.

Ispirata dall’esperienza della B Beauty Coalition — la rete internazionale di aziende B Corp del settore cosmetico impegnate nel ripensare l’intero ciclo di vita dei prodotti — Palm sta ora lanciando, insieme a Sarno Display Srl SB, la Packaging Coalition: un’alleanza di imprese B Corp del comparto packaging che lavoreranno unite su tavoli di lavoro dedicati alla materia prima, alla comunicazione responsabile e alle normative di settore.

L’obiettivo è comune e ambizioso: elevare il valore del packaging, e nel nostro caso del pallet, riconoscendogli la stessa dignità di un astuccio o di un packaging primario. Un contenitore che non è più solo supporto logistico, ma parte integrante di una filiera sostenibile, trasparente e circolare.

Per Palm, la certificazione B Corp e le relazioni di interdipendenza non sono un traguardo, ma un modo di fare impresa ogni giorno: rigenerando il futuro insieme agli altri, con la consapevolezza che la sostenibilità è una responsabilità condivisa.