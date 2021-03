Basket serie A2 m – La Staff sfida Torino per il riscatto

MANTOVA Con ben 22 punti in sole 16 partite, Torino è la squadra che ha giocato di meno finora in questa regular season insieme a Orzinuovi. La corazzata del capoluogo piemontese fa tappa oggi alla Grana Padano Arena (palla a due alle ore 18). All’andata non ci fu partita e Torino si impose 84-68 forte di un primo tempo da 49-32. Adesso, con un Rain Veideman in più, la Staff è chiamata a vendere molto più cara la pelle. «Credo che Torino sia una delle squadre, o forse proprio la squadra con più talento del girone – sottolinea il coach degli Stings, Gennaro Di Carlo – ha dei realizzatori di talento in tanti ruoli ed è oggettivamente molto esperta. Quindi giocheremo contro una corazzata coperta in tutti i ruoli. Noi dobbiamo andare in campo a fare la nostra partita, dobbiamo avere la nostra bella faccia, cercando di alzare il livello del nostro gioco. Dovremo fare una partita al top, ovvero senza avere cali di concentrazione, senza avere momenti in cui ci si disunisce durante la gara. Non ce lo possiamo permettere, penso che tutta la squadra abbia chiaro questo aspetto. Penso che sia una bellissima chance per mostrare il nostro valore, carattere, identità. L’aggiunta di Rain Veideman ci dà sicuramente anche una spinta in più». Sul fronte ospite, l’assistant coach Alessandro Iacozza analizza le caratteristiche della Staff. «E’ una squadra che ha cambiato rispetto alla partita di andata che abbiamo disputato a fine dicembre – afferma – ci saranno un nuovo allenatore, un nuovo giocatore, Ceron, e un nuovo straniero, Veideman. La loro classifica è sicuramente bugiarda e non rispecchia assolutamente il valore di questa squadra fatta di tanti veterani, Bonacini, Cortese, Ghersetti, Weaver e Infante, ma anche di giocatori giovani ma con diversi anni di esperienza in questo campionato, Maspero e Ferrara. Le chiavi dell’incontro saranno la qualità dei nostri attacchi e la nostra difesa di squadra contro le loro caratteristiche individuali. Sappiamo che sarà una partita difficile e piena di insidie nella quale dovremo dimostrare continuità nel mettere insieme tante buone e piccole cose per ottenere un risultato positivo».

La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su Lnp Pass.

Leonardo Piva