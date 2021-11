Basket serie A2 m – Laganà: “Staff, riprendi la tua corsa”

MANTOVA Dopo la partita con Cantù, e le relative risposte che lo staff tecnico e l’ambiente biancorosso hanno ricevuto in termini di possibilità di competere con una top del girone Verde, domani gli Stings torneranno alla Grana Padano Arena per la partita contro la Bakery Piacenza. E a questo giro le risposte da cercare saranno altre: come saprà rialzarsi la squadra dopo aver assaporato per la prima volta il sapore della sconfitta in regular season? Ogni convinzione e il tasso di fiducia è rimasto inalterato? La sensazione è che si andrà incontro a risposte positive, ma quello che conta è solamente ciò che dirà il campo. Piacenza è penultima con due punti al pari di Capo d’Orlando, sotto di loro Orzinuovi e Biella. L’unica vittoria è arrivata alla seconda giornata proprio contro Orzinvuoi con il punteggio di 101-89.

Per riprende la marcia la Staff non può prescindere dall’apporto fin qui ottimo di Marco Laganà: «Qui a Mantova mi trovo molto bene, sia coi compagni di squadra che fuori dal campo – afferma – domani contro Piacenza sarà una partita molto tosta, maschia. Gli avversari vorranno aggiustare la loro posizione in classifica ma noi veniamo da una sconfitta che ci ha fatto molto arrabbiare. Vogliamo quindi riprendere il nostro percorso, ci stiamo allenando forte perché vogliamo arrivare pronti per vincere la partita. Dobbiamo fare in modo di imporre il nostro ritmo, gioco e fisicità, come abbiamo fatto in queste prime partite, per vincere dobbiamo imporre le nostre cose sul campo». In casa Piacenza due ex: Anthony Morse e Davide Bonacini. Stasera alle ore 20.30 è in programma l’anticipo della sesta giornata Udine-Pistoia. Nel frattempo, oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione di un mini abbonamento relativo alle prossime cinque partite casalinghe della Staff, ovvero quelle contro Bakery Piacenza, poi con Torino, Assigeco Piacenza, Pistoia e Capo d’Orlando). Chi volesse sottoscrivere questo mini abbonamento può recarsi questa mattina dalle 10 alle 12 all’Info Point di Piazzetta Zaniboni. Per prezzi e info visitare il sito www.stings.it, contattare la mail biglietteria@stings.it oppure visitare l’Info Point Stings.

Leonardo Piva