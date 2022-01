Basket serie A2 m – Mennini: “Staff, ci manca il gioco di squadra”

MANTOVA Il ritorno in campo dopo la pausa forzata, i pochi giorni di lavoro a disposizione di Valli, le incognite dovute agli strascichi del Covid. Tanti, troppi tasselli avrebbero dovuto incastrarsi nel migliore dei modi per provare a essere realmente competitivi contro un’ottima squadra come Pistoia. Così non è stato, era un gioco delle probabilità che alla vigilia non era nemmeno troppo difficile ipotizzare ma poi è arrivare. Per il consigliere d’amministrazione Paolo Mennini la chance di tenere testa non erano alte e la squadra ha comunque mostrato impegno: «Per certi versi sapevamo, adesso la condizione fisica è davvero insufficiente – afferma – ci vorranno una ventina di giorni per ritrovare lo smalto migliore. Una vittoria in casa contro Pistoia sarebbe stata una sorpresa. Pistoia è una squadra solida, può magari non avere eccellenze individuali come hanno Cantù e Udine, però è una squadra solida e che fa del collettivo la sua forza. Hanno un bravissimo coach e li fa giocare bene. Noi abbiamo questa mancanza proprio sul piano del gioco di squadra. Ho ascoltato la conferenza stampa post partita di Spizzichini e credo abbia toccato le corde giuste: gli alibi ci sono e sono tanti, però certe volte bisogna anche superarli. Sinceramente siamo preoccupati e dobbiamo lavorare tanto. Di fatto Valli non ha avuto tempo di mettere mano alla squadra, perché gli allenamenti sono stati pochissimi. In settimana ci ritroveremo per fare valutazioni a 360°». Al termine della partita il Cda si è riunito a cerchio sul parquet della Grana Padano Arena per diversi minuti, vista la situazione sono forti le voci che vorrebbero un ritorno sul mercato anche se per ora non trapela niente di ufficiale. Prima di possibili nuovi innesti bisognerà recuperare gli assenti: «Cortese aveva una contrattura, ma è uno di quelli che ha accusato il Covid più di tutti, è rimasto in appartamento per una ventina di giorni e quindi si è preferito non rischiarlo. Maspero viene monitorato costantemente in allenamento, dobbiamo capire se è il caso di farlo debuttare subito o procrastinare la decisione», conclude Mennini.

Leonardo Piva