Calcio Serie C – Guccione: “Mantova, ripartiremo da una vittoria”

Mantova Finalmente fuori dal tunnel del Covid, il capitano biancorosso Filippo Guccione ieri è tornato a lavorare sul campo per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima al “Martelli” contro l’Albinoleffe. Ed è proprio lui a suonare la carica in campo, dispensando consigli ai più giovani e sempre con la stessa voglia di andare a fare gol. Che con mister Galderisi è diventato un vero e proprio assillo. «Tornare ad allenarsi sul campo – commenta il capitano – è stato un sollievo. Una bella sensazione dopo tanto tempo. Quello di domenica per noi sarà un banco di prova importante, perchè il nostro gruppo squadra è stato coinvolto maggiormente in questa ondata di contagi, siamo stati fermi un po’ di giorni e soprattutto non saremo in grado di fare molti allenamenti insieme. Dovremo sfruttare al massimo questi giorni che ci separano dal match». In realtà, per molti giocatori biancorossi è stata una quarantena di lavoro. «Da casa abbiamo seguito alla lettera il programma che ci era stato dato, con esercizi a corpo libero e abbiamo caricato molto per cercare di arrivare pronti. Non è stato un periodo semplice, anche se per fortuna sono sempre stato bene. Però per un giocatore rimanere fermo per così tanto tempo non va bene». Un calcio che è ripartito nel marasma più totale, saggia la decisione di fare una pausa di riflessione, fermando i campionati per due turni. «La decisione più giusta che potessero prendere – spiega il numero 10 biancorosso -. Noi stiamo ancora accusando i casi Covid, pensiamo se non avessero rinviato le partite. Il ritorno in campo, previsto per domenica, ci si augura possa dare un segnale di “normalità”. Ad una squadra come la nostra qualche domenica in più di riposo avrebbe fatto comodo sicuramente, però è importante che si torni in campo, in modo da consentire ai tifosi di svagarsi un po’, gustandosi una partita allo stadio».

Un mese fa, ormai, la vittoria sul Legnago che ha chiuso in bellezza il 2021 e che è servita per dare fiducia a tutto l’ambiente: «Vi posso assicurare – commenta Guccione – che il morale è alto e la vittoria con il Legnago ci ha dato una spinta in più. Noi vogliamo ripartire con il piede giusto e conquistare subito punti pesanti. Con poco si può fare un bel balzo in avanti». Mercato e Covid, due incognite che possono cambiare le sorti del campionato: «Le insidie si moltiplicano e come è sempre successo, nel girone di ritorno si rimescolano le carte». In attesa di nuovi arrivi, il Mantova scopre Galligani. «Me ne hanno parlato molto bene – conclude Guccione -. Lo scorso anno ha fatto tanti gol, quelli che servono a noi per risalire».

Tommaso Bellini