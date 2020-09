Calcio, Coppa Lombardia 2ª Categoria – Debutto ok per Union Team e Ceresarese

MANTOVA Gare appassionanti e divertenti nel girone 45 della Coppa di Seconda: a San Giorgio si sono affrontate Union Team e Villimpentese, due delle annunciate protagoniste del prossimo campionato. La maggior parte delle emozioni si sono registrate nel primo tempo, con tre gol in meno di 20’. Prima emozione al 5’: dialogo tra Michielotto e Cavalli. Tiro a giro di quest’ultimo e palla messa in angolo da Caleffi. Al 10’ si sblocca il risultato con Michielotto che a centro area gira in rete un assist dello scatenato Cavalli. La mai doma Villimpentese pareggia istantaneamente con Halili, che sfrutta una disattenzione avversaria e fulmina Contesini in uscita. Ma l’Union trova il nuovo e definitivo vantaggio al 18’: insacca Cavalli di testa su cross di Gallo dalla destra. Quattro gol e molte emozioni anche a Castel d’Ario, dove la Casteldariese spreca il doppio vantaggio (Ionel Hustiu e Kumar), venendo raggiunto dal Pomponesco (Galetti e Ghizzi).

Un’ottima Ceresarese espugna il campo di Ostiano. Rossoverdi già pericolosi all’11’: sugli sviluppi di un corner, Cuoghi calcia da fuori e colpisce la traversa. Al 25’ Allodi segna di testa, ma l’arbitro vede una spinta e annulla. Al 30’ il portiere locale respinge di piede il rasoterra di Coffani. Al 44’ la Cere batte velocemente una punizione sorprendendo la difesa locale e Coffani, con un sinistro preciso, insacca lo 0-1. Al 48’ la Cere perde palla a centrocampo e Bonardi la punisce: 1-1. Al 60’ gran parata di Balzanelli su conclusione ancora di Bonardi. Sul ribaltamento di fronte, Cuoghi taglia tutta la difesa e mette davanti al portiere Coffani, che insacca il nuovo vantaggio rossoverde. Passa un minuto e il subentrato Bassi chiude i conti con un fantastico pallonetto all’incrocio. Nell’altra gara del girone 46, l’Acquanegra va in vantaggio nel primo tempo con Vairo, ma nella ripresa subisce il sorpasso dell’Acquafredda nel giro di cinque minuti.

RISULTATI GIRONE 45

Casteldariese-Pomponesco 2-2

Union Team-Villimpentese 2-1

RISULTATI GIRONE 46

Acquafredda-Acquanegra 2-1

Castello Ostiano-Ceresarese 1-3