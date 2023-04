Basket serie A2 m – Veronesi: “Staff a Rieti per staccare le avversarie”

Mantova Dopo il ritrovato successo, domenica scorsa in casa contro la Juvi Cremona, per la Staff sarebbe un grande spartiacque riuscire a trovare anche una vittoria esterna per dare una bella accelerata alla propria corsa salvezza. L’occasione potrebbe essere la sfida di domani al PalaSojourner, sul parquet di Rieti, che ha due punti in meno in classifica rispetto ai biancorossi. «Il successo con la Juvi Cremona ci ha rilanciato in classifica e anche a livello mentale – afferma l’esterno biancorosso Giovanni Veronesi – Volevamo riscattare la sconfitta con la Stella Azzurra Roma e siamo riusciti a disputare una gara solida per 40 minuti, gestendo bene le difficoltà e gli infortuni occorsi durante la partita. Ora ci stiamo allenando in modo ancora più intenso, dobbiamo rimanere concentrati e non sottovalutare nessuno. Rieti è un avversario molto ostico, che punta tanto sugli uno contro uno e su un gioco veloce nei primi secondi dell’azione. Dovremo essere bravi ad accoppiarci velocemente e fermare le loro transizioni. Abbiamo trovato un buon equilibrio e a Rieti può essere l’occasione per vincere ancora e staccare le nostre avversarie in classifica».

Davanti ci saranno due ex Stings: Marco Timperi e Davide Bonacini. Il primo ha indossato la casacca biancorossa tra il 2016 e il 2018, registrando 59 presenze tra campionato, Supercoppa LNP e playoff, mentre il secondo è stato agli Stings nella stagione 2020/21 giocando 38 partite.

Dopo la vittoria 68-75 sul parquet di Ravenna, la prima dopo due ko, Rieti vuole dare continuità e rilanciarsi verso la zona alta del girone Salvezza. «Una settimana piacevole, vincere aiuta a star bene – dichiara il centro Paolo Paci – c’è più entusiasmo e disponibilità a mettere qualcosa in più in campo. Mantova ha grande qualità, passa dai due americani e da Iannuzzi e Cortese. Giocatori ottimi, forse stanno facendo fatica a trovare la chimica giusta. Noi dobbiamo puntare sulla velocità e la rapidità, con tutta la nostra voglia ed il nostro entusiasmo, perché secondo me loro non saranno pronti a questo».

Leonardo Piva