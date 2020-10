Ruba due cuccioli di cane dall’allevamento, denunciata 41enne

SAN GIOVANNI DEL DOSSO I Carabinieri di Quistello, a conclusione delle attività d’indagine, hanno denunciato una 41enne per il furto avvenuto nel primo pomeriggio di domenica presso l’allevamento di cani di via Guantara a San Giovanni del Dosso. Nell’occasione la donna, già notata giorni prima aggirarsi nell’allevamento, veniva vista dalla titolare mentre si allontanava con due cuccioli di “morkie”. Il titolare ha dunque contattato i Carabinieri che, dopo aver raccolto i primi elementi utili, hanno ricostruito l’accaduto e, grazie alla precisa descrizione fornita dalla vittima, sono risaliti all’identificazione del reo. Sono ancora in corso le indagini per giungere al ritrovamento dei cuccioli.