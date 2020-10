Gattatico, il centro culturale polivalente riapre

GATTATICO Ottobre è tempo di pensare a Cinema e Teatro, dopo tanti mesi di chiusura finalmente riapriamo con grande piacere la nostra Sala Polivalente, importante servizio alla cittadinanza punto di aggregazione e di svago del nostro paese che ha sempre avuto notevoli presenze di pubblico sia per il cinema che per il teatro. Oggi ci ritroviamo a riprendere dopo un’insolita chiusura anticipata dall’emergenza Covid-19. Ora con tanto entusiasmo e voglia di fare riapriamo cercando di tornare a una sorta di normalità anche se con dei limiti. Fnil Bus Theater e ARCI hanno allestito la sala rispettando le norme di sicurezza per accogliere gli spettatori in tutta sicurezza. Gli spettatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina e di lasciare un recapito telefonico, regole ormai che sono diventate consuetudine, il bar sarà fruibile e si potranno consumare cibi e bevande, il personale di servizio all’ingresso sarà disponibile e gentile controllando, in modo che gli spettatori si possano gustare in tranquillità gli spettacoli con il clima famigliare che da sempre contraddistingue il Centro Culturale Polivalente.

I primi film che avremo in programmazione saranno film per famiglie e ragazzi: si partirà subito con Honword (10-11 ottobre) e a seguire Dreambuilders (17-18 ottobre). Per accedere alle proiezioni è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione tramite il sito www.polivalentegattatico.it.

Il teatro riaprirà invece il 23 ottobre con la Fnil Bus Theater che recupererà lo spettacolo saltato a causa del lockdown. In questa occasione per via della riduzione dei posti a sedere per il distanziamento, abbiamo predisposto tre serate per accogliere tutto il pubblico che solitamente segue la nostra Fnil Bus Theater, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre alle ore 21. Fondamentale e consigliata anche in questi casi sarà la prenotazione telefonica per trovare posto sia per i film che per gli spettacoli teatrali. Il nuovo sito a cui tutti potranno accedere facilmente è www.polivalentegattatico.it e trovare tutte le informazioni sulla programmazione e le informazioni sulle prenotazioni.

Una programmazione che si conferma negli anni, coinvolgente soprattutto per le nuove generazioni di spettatori, stimolando l’aggregazione fra appassionati di commedia classica e tradizione popolare.

Gli spettacoli si tengono al Centro Polivalente a Praticello di Gattatico con inizio alle ore 21.00; per informazioni e prenotazioni si può telefonare al (349.6668598) oppure la tabaccheria di Praticello (0522.678592) oppure sito www.polivalentegattatico.it email: info@polivalentegattatico.it FACEBOOK: Centro Culturale Polivalente di Gattatico