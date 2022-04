Calcio Serie C: PRO PATRIA-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti live)

BUSTO ARSIZIO (Va) Buon pomeriggio dallo stadio Speroni di Busto Arsizio. Penultima di campionato e gara delicatissima per il Mantova che, dopo l’esonero di Galderisi, ripresenta Maurizio Lauro in panchina. Contro la Pro Patria i biancorossi vanno a caccia di punti salvezza. Per conquistare matematicamente già oggi la permanenza in categoria, il Mantova deve battere la Pro Patria e sperare che il Trento perda o pareggi contro la Juve U23. Seguiremo il match dei biancorossi (con aggiornamenti da Trento) in tempo reale.

PRO PATRIA-MANTOVA 0-0

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Saporetti, Fietta, Boffelli; Pierozzi, Ferri, Bertoni, Nicco, Galli; Piu, Stanzani. A disp.: Mangano, Vaghi, Parker, Pizzul, Vezzoni, Banfi, Lombardoni, Colombo, Giardino, Castelli, Caluschi, Pesenti. All.: Sala.

MANTOVA (4-3-3): Marone; Bianchi, Checchi, Milillo, Panizzi; Pedrini, Bruccini, Gerbaudo; Guccione, Monachello, Paudice. A disp.: Tosi, Darrel, Silvestro, De Cenco, Riahi, Esposito, Pinton, Fontana, Vaccaro, Messori, Piovanello, Galligani. All.: Lauro.

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino (assistenti: Spina di Palermo e Caputo di Benevento; quarto uomo: Albano di Venezia)

RETI:

NOTE:

Primo tempo