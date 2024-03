Basket serie C m – Jb Stings all’esame Lissone. Viadana in visita al Busnago

Mantova Roster al completo per i Jb Stings che dopo la sfida odierna col Lissone si fermeranno due settimane prima del girone di ritorno del play-in. Il cammino è ancora lunghissimo. Quattro gare di play-in, le serie play off e l’eventuale finalissima. «Sono molto contento della squadra – spiega coach Pablo Romero – perché dimostra ogni giorno grande professionalità nel mantenere il giusto livello di tensione. Ogni settimana facciamo allenamenti di ottima qualità. Credo sia il nostro segreto che ci ha permesso, fino a questo momento, di fare così bene. La gestione del tempo e delle pause per noi dello staff non è facile. Nelle prossime tre settimane non giocheremo, per cui daremo più tempo libero ai ragazzi per stare in famiglia e permettere loro di ritrovarli in palestra, al momento della ripresa, nella migliore condizione mentale possibile». Prima della sosta i Jb Stings sono chiamati a superare un ultimo ostacolo. Nella terza partita del Girone Gold Est, Boudet e compagni, reduci dalle ampie vittorie contro Romano e Bottanuco, andranno a far visita a Lissone (ore 21): «I brianzoli hanno piegato Romano nell’ultima gara di regular season e sono imbattuti fra le mura amiche. Hanno elementi di categoria, ma noi ci faremo trovare pronti». Al Gruppo Mauro Saviola, il calendario riserva nel girone Bronze Est, la seconda sfida consecutiva in trasferta, a Busnago (ore 18.30, arbitri Chiara Consonni di Ambivere e Codola di Rudiano). «Gara fondamentale – afferma Davide Cacciavillani – I nostri avversari fanno leva su un quintetto esperto. Dobbiamo essere bravi ad approcciare al meglio la partita».