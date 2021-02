Basket serie A2 m – Weaver: “Staff entusiasta, puntiamo a battere Verona”

MANTOVA Una settimana dopo l’exploit in Friuli, per gli Stings si profila una domenica decisamente interessante. Non solo si avrà la possibilità di capire meglio l’impatto del neo coach Di Carlo contro un avversario in salute – Udine è forte ma in un periodo di crisi nerissimo e quindi è difficile capire bene il confine tra i meriti degli Stings e i problemi della squadra di Boniciolli – ma tutte queste domande e conseguenti risposte che arriveranno a partire dalla palla a due saranno impreziosite dall’atmosfera del derby, che anche senza la cornice di pubblico rimane una partita diversa dalle altre. All’andata i veronesi si imposero con il punteggio di 89-82 e ora la Staff vuole ripagare con la stessa moneta gli scaligeri. «Gli ultimi avvenimenti sono stati molto positivi – afferma David Weaver – Abbiamo tutti molta energia e siamo entusiasti. Per la prossima gara contro Verona mi aspetto una grande partita. Loro sono una squadra molto forte e con esperienza, hanno molto talento e motivazione per vincere. Penso però che anche noi abbiamo la stessa determinazione. Giocheremo al massimo come squadra e veniamo da una bella vittoria e avremo anche il fattore campo dalla nostra. Penso che entrambe daremo il massimo, noi siamo molto concentrati e puntiamo a vincere». Altrettanto determinato il club gialloblù, e questo emerge dalla parole del play Giovanni Tomassini: «Quella contro Mantova è sicuramente una partita importante anche per la classifica – dichiara – rispetto all’andata è una squadra differente, perché hanno cambiato allenatore e aggiunto un giocatore, Marco Ceron, quindi con un’imprevedibilità in più anche a livello offensivo. Noi dobbiamo continuare con il trend che abbiamo avuto a gennaio, muovendo la palla e cercando di andare dentro per stringere l’area. Noi dobbiamo stringerli per poi cercare delle soluzioni sul perimetro che comunque, anche se spesso ne abusiamo, è una nostra arma importante». Stings al completo; per Verona ancora in fase di valutazione la situazione di Guido Rosselli bloccato dal Covid-19 e in attesa del tampone negativo.

Leonardo Piva