Basket Serie A2 maschile – Gli Stings superano l’OraSì Ravenna. James, debutto super

RAVENNA Nella prima uscita stagionale gli Stings si sono fatti trovare subito pronti. Al Palasport Angelo Costa i ragazzi di coach Emanuele Di Paolantonio hanno superato (ancora una volta) una corazzata come l’OraSì Ravenna. Risultato dello scrimmage 66-69, con il punteggio azzerato alla fine di ogni quarto. Come i biancorossi avevano battuto la capolista romagnola del Girone Est il 23 febbraio prima dello stop per il Coronavirus, infliggendole la prima sconfitta casalinga stagionale, così ieri i biancorossi si sono ripetuti, anche se solo in amichevole. Ma vincere, soprattutto fuori casa, aiuta a vincere e a tornare in palestra con entusiasmo. Tra l’altro quest’anno le due compagini sono in gironi differenti – verde Mantova, rosso Ravenna – e non si incontreranno in campionato.

Partita equilibrata, due quarti per parte, con Ravenna che vince il primo 20-11 e l’ultimo 11-10, mentre a Mantova vanno i due periodi centrali (20-29, 15-19). Coach Di Paolantonio schiera Bonacini, James, Cortese, Ghersetti e Weaver. Parte molto bene l’OraSì, già in palla sia in difesa che in attacco, mentre i virgiliani devono ancora rompere il ghiaccio per entrare nel ritmo partita. Mantova prova a recuperare, ma i locali resistono. Fondamentale l’entrata in campo di Ferrara che scuote i compagni. Finisce 20-11. Il secondo periodo vede gli ospiti avanti, poi raggiunti a quota 13, ma un super Christian James firma tre triple per il 20-29 (a fine gara il suo score sarà di 19 punti). Nel terzo quarto è ancora Mantova a guidare 15-19, con un Ghersetti sugli scudi, dopo due quarti da leader “sornione”. Nell’ultimo quarto i primi sei punti di Ravenna hanno tutti la firma di James, omonimo dello Usa biancorosso, che poi lascia il campo. Si gioca punto a punto, Bonacini da tre firma il vantaggio dei suoi, poi i liberi di Denegri fissano il punteggio sull’11-10 per il 66-69 finale a favore degli Stings. Spazio anche ai giovani Ziviani e Mirkovski.

Ravenna-Stings 66-69 (20-11, 20-29, 15-19, 11-10) Cortese 8, Maspero 2, Ziviani 2, Weaver 5, James 19, Infante 4, Bonacini 5, Mirkovski, Ferrara 4, Ghersetti 16. All.: Di Paolantonio.