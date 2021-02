Basket Serie A2 maschile – Staff a Treviglio per calare il poker

MANTOVA Nel suo periodo più felice dall’inizio della stagione, la Staff si prepara a fare tappa al PalaFacchetti di Treviglio in quella che è la seconda trasferta consecutiva, prima di chiudere il trittico lontano da Mantova mercoledì al PalaLido di Milano. Quello di oggi – palla a due alle ore 18 – è un match sicuramente insidioso. Basta ricordare che nella partita d’andata i bergamaschi si imposero alla Grana Padano Arena per 67-73. In questo momento Mantova ha due punti di vantaggio in classifica, ma Treviglio ha disputato una partita in meno; tra le due squadre quindi c’è tantissimo equilibrio e, in caso di vittoria biancorossa, riuscire a fare bottino pieno con almeno 7 punti di scarto metterebbe Ghersetti e compagni in una posizione di vantaggio in caso di arrivo a pari merito quando il 28 marzo terminerà la regular season.

«Abbiamo ancora margine di miglioramento per crescere – sottolinea coach Gennaro Di Carlo – questa partita ci darà una ulteriore opportunità per elevare la nostra qualità difensiva. Vogliamo partire da questo in tutte le partite. Fino ad ora penso che ci siamo riusciti, ma dobbiamo continuare a migliorare perché il campionato lo impone. Treviglio è una squadra che dobbiamo inquadrare molto bene perché fa del ritmo uno dei suoi punti di forza, così come la capacità nel tiro da tre punti».

Sul fronte opposto parla l’assistant coach Mauro Zambelli: «Sarà una gara importante – afferma – abbiamo il desiderio di riproporre quanto fatto a Verona anche in casa, dove il successo manca da molto tempo. Affrontiamo una squadra in fiducia, che ha ottenuto ottimi risultati dopo il cambio di allenatore, dovremo essere bravi a contrapporci alla loro grande energia. Dobbiamo essere più bravi nella scelta dei tiri, emotivamente siamo in un buon momento in cui sta crescendo la consapevolezza dei nostri mezzi».

Treviglio si presenterà con una novità nel roster: in settimana il club ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Ancellotti, centro classe ’88 di 212cm, proveniente dalla Leonessa Brescia. Stings al gran completo. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass.