Basket Serie A2 maschile – Staff, dopo Forlì arriva la matricola Cividale

MANTOVA Il cammino degli Stings nel campionato di A2 (Girone Ross) inizierà domenica 2 ottobre da Forlì. Questo per la verità lo sapevamo già, visto che la Lnp ha anticipato il programma della prima giornata prima di pubblicare il calendario intero. Nel secondo turno, la Staff esordirà alla Grana Padano Arena affrontando il neopromosso Cividale del Friuli, che schiera il mantovano (ed ex biancorosso) Leonardo Battistini. Alla terza giornata trasferta a Lecce, ospiti del Nardò guidato dall’ex Gennaro Di Carlo. La sfida con la Fortitudo cade alla nona (il 27 novembre in casa), per il derby con Ferrara bisognerà attendere l’ultima giornata: andata il 18 dicembre in trasferta, ritorno il 26 marzo a Mantova. Quindi scatterà la seconda fase. «Ho dato una sbirciata alle prime cinque giornate – afferma coach Valli – a parte Forlì, che ha obiettivi ambiziosi, affronteremo squadre che vorranno sin da subito, al pari nostro, fare punti per guadagnare una posizione tranquilla di classifica. Impossibile fare pronostici, sono tante le variabili che affronteremo nel corso del torneo; pensiamo a prepararci al meglio per essere ben rodati alla partenza».

Il raduno è fissato dopo Ferragosto (il 16), per completare il roster si attende soltanto l’annuncio ufficiale del secondo straniero, l’ala forte Usa LaQuinton Ross.