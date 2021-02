Basket Serie A2 maschile – Staff, gli applausi di Cassinerio: “Ottima difesa, avanti così”

MANTOVA Con uno scarto complessivo di 42 punti tra andata e ritorno, la Staff ha fatto capire, senza ombra di dubbio, quale sia la sua preda preferita: Casale Monferrato. Se già in Piemonte i biancorossi erano stati assoluti padroni della partita, mercoledì alla Grana Padano Arena si è vista una differenza tale da rendere ben poco interessante l’intero secondo tempo, a causa di un divario accumulato nel primo decisamente rassicurante.

Un dominio di cui l’assistant coach Matteo Cassinerio spiega l’origine: «Abbiamo fatto un’ottima prova difensiva – afferma – , specialmente nella prima parte di gara dove abbiamo subito 30 punti. Grazie alla solidità difensiva siamo riusciti a correre per il campo con superiorità numerica nei primi secondi dell’azione. Ovviamente le alte percentuali nel tiro da tre ci hanno aiutato a creare un gap importante nel punteggio. Siamo stati bravi a creare situazioni di superiorità e tiri aperti. Alla fine, se i tiri sono ben costruiti, è più probabile che entrino. Nella seconda metà abbiamo messo in campo l’intensità sufficiente per mantenere di fatto inalterato il divario, senza incrementarlo ulteriormente».

Tra quarantott’ore, però, si torna di nuovo in campo. Questa volta sul parquet di Bergamo, che sta vivendo un periodo decisamente più felice di Casale Monferrato. «È una squadra in salute – spiega Cassinerio – , reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque (l’ultima proprio mercoledì sera, con un netto +30 sull’Urania Milano, ndr). Tolti i tre veterani Masciadri, Easley e Pullazi, hanno un’età media di 22 anni e quindi molta freschezza. Si basano sul talento offensivo di Zugno, inoltre la grande crescita in questa seconda metà di stagione di giovani bravi come Da Campo, Vecerina e Parravicini gli ha dato ulteriormente slancio. È una squadra che difende molto forte, e proprio come abbiamo fatto noi prova a correre in contropiede cercando tiri aperti. Nelle ultime cinque partite sta viaggiando a quasi 40% da tre punti». Insomma, non un cliente semplice per la Staff che, tuttavia, sulle ali dell’entusiasmo proverà a sorprendere gli avversari. «Per noi – conclude Cassinerio – sarà un ulteriore test per cercare di capire se siamo sulla strada giusta a livello di compattezza difensiva e ricerca delle migliori soluzioni offensive».

La partita con Bergamo è in programma domenica alle ore 18. Il calendario degli Stings prevede poi l’impegno casalingo con Orzinuovi, mercoledì prossimo alle 18. Ma i bresciani hanno dovuto rinviare i match con Torino e Casale a causa del Covid, e stessa sorte potrebbe toccare a quello con la Staff.