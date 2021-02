Cantiere in via Madonna della Vittoria

MANTOVA Dall’1 al 10 marzo verrà posata la nuova pavimentazione in acciottolato in via Madonna della Vittoria. Durante il cantiere sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di sosta con rimozione coatta, in via Madonna della Vittoria;

l’imposizione, all’imbocco del tratto di via Fratelli Bandiera compreso tra via Certosini e via Madonna della Vittoria, del divieto di transito a eccezione dei veicoli diretti ai passo carrabile del civico 16, nonché compatibilmente con le esigenze di cantiere, ai veicoli diretti ai passi carrabili nel tratto di via Madonna della Vittoria eventualmente riaperti al traffico veicolare;

l’istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di via Fratelli Bandiera compreso tra via Certosini e via Madonna della Vittoria e, compatibilmente con le esigenze di cantiere, ai veicoli diretti ai passi carrabili del tratto di via Madonna della Vittoria eventualmente riaperto al traffico veicolare.