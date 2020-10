Basket Serie A2 maschile – Staff, segnali confortanti dal test con Bergamo

MANTOVA Continua la marcia di avvicinamento della Staff Mantova al campionato di A2. Con qualche apprensione perché, anche se il protocollo è stato modificato, l’inizio potrebbe slittare di un’altra settimana. Intanto la formazione di Di Paolantonio prova, passo dopo passo, ad arrivare pronta all’appuntamento più importante. Dopo quello di ieri con Bergamo, ci saranno altri test ma intanto il lavoro sta pagando e si comincia ad intravvedere una fisionomia di squadra.

Bergamo, battuto 73-58, ha rappresentato un buon banco di prova per Ghersetti (tornato in campo) e compagni. Dopo un primo quarto equilibrato, gli Stings hanno preso in mano le redini della partita. Di Paolantonio ha dato minutaggio a tutti i suoi giocatori perché delle rotazioni avrà bisogno in campionato. Nel primo quarto gli Stings vanno avanti 10-3 e ancora a 13, ma Bergamo impatta a 16 grazie a 7 punti di Pullazi. Dal +1 ospite con il libero di Easly i biancorossi mettono la quarta e arrivano a +13 (36-23) con la tripla di capitan Ghersetti. Prova a recuperare Bergamo ma a metà gara è sotto 38-28. Una tripla di James a metà terzo quarto fissa il punteggio sul 51-36, ma Bergamo prova ad avvicinarsi. La terza frazione si chiude sul 61-47. Il finale mostra due squadre provate dal gran ritmo. Gli Stings aggiungono un altro punto e chiudono a +15 con 19 punti di James e 16 di Weaver.

Dopo la partita abbiamo avvicinato il ds della Staff Gabriele Casalvieri: «Sono test che aiutano a capire come si cresce a livello fisico. Ghersetti è tornato e questo è positivo. Sabato giochiamo con Treviglio a Sustinente. 48 ore prima delle partite si farà un tampone rapido».

Staff Mn-Bergamo 73-58 (16-16, 22-12, 23-19, 12-11)

Staff Mantova: Bonacini 7, Cortese 8, James 19, Weaver 16, Ghersetti 7. Ferrara 7, Maspero 2, Infante 7, Ziviani, Albertini. All.: Di Paolantonio.

Bergamo: Da Campo , Bedini 4, Parravicini 1, Seck n.e., Purvis 10, Vecerina 5, Masciadri 10, Easly 9, Pullazi 14, Zugno 5.