Basket serie A2 m – Gli Stings ripartono da capitan Ghersetti: “Ci divertiremo”

MANTOVA Adesso è ufficiale: Mario Ghersetti, capitano degli Stings, ha firmato un accordo biennale per le stagioni 2020/21 e 2021/22. L’ala/centro italo-argentina ha chiuso l’ultimo campionato con 11.6 punti, 4.1 rimbalzi e 1.2 assist di media. Lunedì il ds Gabriele Casalvieri aveva voluto gettare acqua sul fuoco riguardo alla conferma di cui Mario aveva scritto su Facebook, poi ieri l’ufficialità. «Sono veramente felice – afferma il capitano, al terzo anno in biancorosso – La società mi ha dimostrato di tenerci tanto e io volevo rimanere. Ho avuto altre richieste, come da Scafati, ma io pensavo solo a Mantova. Abbiamo fatto un passo l’uno verso l’altro in sede di trattativa. Loro hanno dimostrato di tenere e me e io alla società, quindi siamo tutti felici. E anche i tifosi. In questo momento difficile per tutti, gli Stings si dimostrano una società seria, decisa ad allestire una squadra che faccia divertire e giochi un campionato di un certo livello. Le uniche che si stanno muovendo adesso, Verona, Udine o Scafati, sono le grandi, e c’è anche Mantova. Si era fatto largo un po’ di nervosismo perché non si capiva bene cosa avrebbe fatto la società: invece ha dato dimostrazione, con me e con il nuovo allenatore, di quelli che sono gli obiettivi». Emanuele Di Paolantonio, che dovrebbe uscire dal contratto con Imola entro il 15, a meno di sorprese siederà sulla panchina degli Stings dopo l’addio di Alessandro Finelli: «Lo conosco da avversario – spiega Ghersetti – e alcuni giocatori me ne hanno parlato molto bene. E’ uno che sa il fatto suo: noi a Mantova siamo pronti a dargli il benvenuto. Con lui e con me la società è partita bene. Il coach mi troverà qui a disposizione». Che stagione ci aspetta? «Qualcosa che in 100 anni non ha vissuto nessuno. Siamo tutti fermi da tre mesi e arriveremo a esserlo almeno per sei. Sarà per tutti qualcosa di diverso. Il nostro compito da persone responsabili e mature è di affrontare ogni tipo di ostacolo e di superarlo. Non dico problemi, perché quelli sono altra cosa. Parlo di ostacoli da superare. Per quanto riguarda la squadra, vedremo quando avremo delle certezze sui giocatori». Difficile ancora sapere quando partirà la nuova stagione. Nel frattempo, il capitano, e “Leggenda biancorossa” dopo il contest della Lnp, continua a mantenersi in forma. Con la moglie ha organizzato durante il lockdown una piccola palestra in casa. «Ora possiamo andare a correre e in bici. Se mi manca il campo? Tantissimo. Siamo andati un paio di volte al campetto: riprendere in mano il pallone è stato bellissimo». Oggi riunione dei consiglieri d’amministrazione. Per quanto riguarda il mercato, la società pare intenzionata a confermare anche la guardia-ala Matteo Ferrara. Il play Rotnei Clarke è nel mirino di Scafati. (cris)