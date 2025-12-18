Basket Serie B Int. Coach Romero alle prese con l’influenza di tre giocatori: “Stings in emergenza ma non molliamo”

Curtatone L’Amica Chips concluderà domenica la serie degli impegni nella seconda parte del 2025, ospitando per la 13esima giornata di andata nel girone Divisione A della B Interregionale la Pontoni Falconstar Monfalcone. I friulani sono staccati di due lunghezze dal quintetto del presidente Angelo Pinzi, reduce dal successo sul parquet dei vicentini di Carrè. Monfalcone, invece, è reduce dalla sconfitta interna (71-77) contro il Romano di Lombardia. Un’occasione sciupata per Monfalcone, apparsa in difficoltà in fase d’attacco.

Dice il coach degli Stings Pablo Romero: «Se si prende come termine di paragone la classifica, ci aspetta una partita sicuramente difficile. Noi siamo quarti, ma loro sono quinti e non lontani da noi. Prevedo una sfida tosta e al contempo equilibrata. Purtroppo ho tre atleti alle prese con l’influenza. Non ci siamo potuti allenare al meglio, anzi mi auguro che prima della gara si possano effettuare due sedute al completo. Comunque, al di là di questa considerazione, andremo ad affrontare la gara con chi è pronto. Sappiamo che dovremo stringere i denti, ma ho grande fiducia nei ragazzi. Vogliamo proseguire il nostro momento positivo».