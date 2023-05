Calcio Eccellenza – Castiglione, il sogno serie D s’infrange a Caravaggio

Castiglione Il Caravaggio resta la bestia nera del Castiglione: terza sconfitta in tre gare per gli aloisiani, che perdono di misura contro i bergamaschi e mancano l’accesso alla fase nazionale. Orobici con due risultati su tre, grazie alla miglior classifica, Casti costretto a fare la partita. Per larghi tratti il confronto è molto bloccato, per la paura di entrambe di subire gol. Dopo una mezzora, dove il team di Esposito guida le operazioni, il Caravaggio mette la testa fuori e si rende più pericoloso. La cronaca: al 4’ Speziale calcia una punizione dal limite che la difesa ospite respinge. La palla arriva a Bertelli che, dai 16 metri, fa partire un destro che sorvola la traversa. Al 10’ Ricciardi, dalla sinistra, pennella un cross per Ferrari che, di testa, mette fuori alla destra di Pennesi. Al 30’ Mapelli, dalla destra, mette in mezzo per Marrazzo. Il centravanti conclude con un destro a giro che viene deviato in angolo. Risposta immediata del Castiglione al 35’ con Mambrin, che dal fondo mette in mezzo per Campagnari: quest’ultimo, a pochi metri dalla porta, cicca clamorosamente. Al 40’ bella triangolazione in area di rigore fra Bertelli, Speziale e Marrazzo. Il suo destro viene bloccato a terra da Segna in uscita. Al 43’ altra occasionissima per il Caravaggio. Mapelli libera Marrazzo in area di rigore, il bomber si libera del proprio avversario e fa partire un destro: Segna toglie la sfera dal sette e salva. Nella ripresa al 54’ Galdoune tocca per Bertelli che, dal limite, fa partire un destro che esce di poco. Al 59’ nuova opportunità per i biancorossi. Contropiede di Marrazzo che, in area di rigore, serve Speziale, la cui conclusione viene deviata in angolo da Segna in uscita. Sul susseguente corner, Galdoune, dal limite, conclude fuori dalla specchio della porta. Al 65’ Bertoni, dalla sinistra, mette in mezzo una palla invitante per Marrazzo che non arriva, per un soffio, alla deviazione vincente. Al 79’ Bertelli, dal cerchio di centrocampo, vede Segna fuori area e cerca il jolly, ma la palla esce sul fondo. Nel recupero il rigore decisivo: l’ arbitro fischia un fallo in area di Maroni su Marrazzo. Lo stesso centravanti, trasforma al 96’ e chiude, anche di fatto, la gara. Il Caravaggio dunque accede alla fase nazionale dove affronterà i trentini del Lavis, il Castiglione esce a testa altissima e chiude una stagione molto positiva che deve essere il punto di partenza per fare ancora meglio l’anno prossimo.