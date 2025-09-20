Basket Serie B Interregionale – Gli Stings si presentano alla città

MANTOVA Festa riuscita ieri sera in centro città per la presentazione, al Bar Caravatti, sotto i Portici Broletto, degli Amica Chips Stings. Tanta musica con il dj set di Mirco B l’animazione coinvolgente della Move Academy, l’aperitivo offerto dal Bar Caravatti per grandi e piccoli e la t-shirt Stings in omaggio andata a ruba, per tutti i bambini presenti. E’ stata una serata speciale, nel cuore della città, per inaugurare la nuova stagione degli Stings che promette grandi emozioni. In tanti hanno voluto conoscere e festeggiare i biancorossi, lo staff tecnico e i dirigenti. Intanto prosegue la campagna abbonamenti “Born to B Stings”: per sottoscrivere i tesseramenti, alla Tea Arena mercoledì 24 apertura serale dalle ore 17 alle 19 e sabato 27 dalle 11 alle 12. I prezzi – Intero: 70 euro; tesserati e Over 65: 50 euro. Ridotto (16-18 anni): 30 eu. Supporter (sostenitore speciale): 150 eu, per chi vuole dare un contributo extra alla squadra, ricevendo anche gadget esclusivi.