Fuga di gas da una bottiglia di GPL, intervengono di Vigili del fuoco

CERESE La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è stata allertata ieri sera, intorno alle 21:15, per una fuga di gas da una bottiglia di GPL a Cerese di Borgo Virgilio. È intervenuta tempestivamente una squadra della sede Centrale di Viale Risorgimento che ha provveduto a mettere in sicurezza la bombola e successivamente, per scongiurare che il gas si fosse incanalato nei tombini lungo la strada, ad effettuare delle misurazioni con la strumentazione in dotazione, che hanno dato esito negativo. L’intervento si è concluso intorno alle 22:00.