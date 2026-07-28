Basket Serie C – Ecco le avversarie di San Pio X e Viadana

MANTOVA E’ stato ufficializzato dall’Ufficio gare della Federbasket Lombardia il quadro dei gironi della prossima Serie C maschile. Due le formazioni mantovane ai nastri di partenza, il San Pio X di coach Ciro Tosetti e il Gruppo Mauro Saviola Viadana guidato da Luca Spaggiari, alle quali si aggiunge il Nuovo Basket Casalasco del mantovano Stefano Trazzi. Le tre compagini sono state inserite nel girone Nord Est B2, che presenta un lotto di avversarie particolarmente variegato. Nel raggruppamento troveranno posto Lecco, Sas Pellico Verolanuova, Robur Et Fides Somaglia, Manerbio, Blù Orobica Bergamo, Seriana Basket 75 Nembro, Nbb Mazzano, Yes Basketball Gussago, Lissone e New Basket Pisogne.

In casa San Pio X prosegue intanto la costruzione del roster per la stagione 2026/27, partendo da alcune importanti conferme. L’ultima in ordine di tempo è quella di Pietro Sequani, che vestirà ancora la maglia biancorossa iniziando così la sua terza annata con la prima squadra. Ala classe 2002, Sequani è diventato progressivamente un elemento sempre più importante nel progetto virgiliano. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Scaligera Verona e aver maturato esperienze in Serie B con Vicenza, Pozzuoli e Mestre, oltre a un passaggio in Serie C a Carrara, il giocatore ha trovato a Mantova continuità e spazio. Nella scorsa stagione ha disputato 28 partite, realizzando 130 punti con una media di 4,6 punti a gara e un massimo stagionale di 14 punti. La conferma di Sequani si aggiunge a quelle già annunciate della guardia Mariani, dell’ala piccola Barrotta e del centro Albertini. Il San Pio X continua così a dare forma al proprio gruppo, puntando sulla continuità e su una base solida per affrontare la nuova stagione.