Calcio Serie B – Mantova, il Trofeo Pata con l’Alcione si gioca al Martelli

MANTOVA Come annunciato nell’edizione di ieri, in casa Mantova c’è stato un cambio di programma per l’amichevole di giovedì contro l’Alcione Milano. Non si giocherà a Sirmione (a causa delle cattive condizioni del campo), bensì allo stadio Martelli. Invariato l’orario (17.30). La società è riuscita ad ottenere le autorizzazioni necessarie per aprire l’impianto ai tifosi. L’ingresso, dunque, sarà libero; l’unico settore accessibile sarà la tribuna. La partita metterà in palio il Trofeo Pata, ormai una tradizione delle estati biancorosse. In caso di parità al 90’, per assegnare il trofeo si farà ricorso ai calci di rigore. La società comunica che il punto ristoro della tribuna rimarrà chiuso; in compenso verranno distribuiti pacchetti di patatine, ovviamente offerti dal patron di Pata Remo Gobbi, presente anche domenica scorsa a Sirmione per l’amichevole con l’Ambrosiana. Nell’Alcione Milano, che si appresta a disputare il suo terzo campionato consecutivo di Serie C, milita l’ex centrocampista biancorosso Mattia Muroni. L’allenatore dei meneghini è Giovanni Cusatis.

Dopo quella con l’Alcione, altre due amichevoli attendono il Mantova prima delle partite ufficiali: giovedì 6 agosto a Legnago (ore 18.30); e domenica 9 al Martelli contro il Carpi (ore 20.30), valida per il Memorial Cappelletti.