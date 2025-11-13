Basket Serie C femminile – Purrone: “MantovAgricoltura in crescita, avanti così”

SAN GIORGIO BIGARELLO Le due ultime vittorie consecutive al PalaSguaitzer su Brixia Brescia e Vobarno, hanno consentito al MantovAgricoltura di Stefano Purrone e Montanari di portarsi a quota 6 punti nel girone A della Serie C femminile lombarda. Sabato a Noviglio (ore 21) le virgiliane saranno ospiti di Vismara Milano, che in classifica contano gli stessi punti.

«Dalla Serie C mancavamo da qualche anno – spiega il presidente delle biancorosse Antonio Purrone – . Dopo qualche partita, posso asserire che si tratta di un torneo di qualità, quantomeno nel nostro girone. Il nostro obiettivo non è cambiato. Vogliamo raggiungere i migliori risultati possibili, ma soprattutto valorizzare le nostre giovani. La squadra è reduce da due successi davanti al proprio pubblico, è in crescita. Può ancora migliorare e ci auguriamo lo faccia. Sabato a Noviglio non mancheranno gli ostacoli. Ma siamo pronti a giocarcela». Mancherà Ruffo.

Chiusura sul settore giovanile: «Di recente – racconta Purrone – Amelia Tartarotti ha partecipato al raduno interregionale di Ovada. È un bel riconoscimento per il nostro club. Brava Amelia!».