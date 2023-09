Basket serie C m – Il San Pio X sfiora il colpo al Trofeo Acciarino di Ferrara

Mantova Il San Pio X termina al secondo posto il Trofeo Acciarino di Ferrara. Dopo aver staccato il pass per la finale contro Modena per 79-67, la squadra di coach Marco Gabrielli è stata protagonista di una gara palpitante contro i padroni di casa della Scuola Basket Ferrara, è terminata solo dopo 55 minuti di grandissima intensità. Partita frizzante sin dal primo quarto, con gli estensi che al 10’ guidano sul 25-23. Nel secondo periodo il San Pio X serra le maglie in difesa concedendo appena 11 punti (40-36). Nella ripresa, la partita resta equilibrata, con Ferrara che mette la freccia e al 30’ è avanti 59-58. Nell’ultimo quarto crescono la tensione e la fatica e al 40’ il tabellone indica 73-73. Dopo l’84-84 del 45’ e il 92-92 del 50’, nel terzo tempo supplementare Ferrara riesce a piegare la tenacia del San Pio X conquistando così il torneo. Da segnalare le ottime prove di Barrotta e Dalovic, i due migliori marcatori dei virgiliani rispettivamente con 36 (e 11 falli subiti) e 23 punti, miglior bottino del loro precampionato. Ora il San Pio X può concentrarsi sulla preparazione della prima giornata di campionato, che è prevista per domenica 24 alle 18 alla Tensostruttura San Pio X contro Soresina.

Il tabellino del San Pio X: Arici 12, Barrotta 36, Dalovic 23, Malagutti 6, Oggero 6, Colla 9, Trazzi 2, Raskovic 11, Pettinà, Genitrini.

Passando al Viadana, Denis Tellini soddisfatto della penultima amichevole prima del debutto in campionato con i Jbc Stings, disputata sabato a Scandiano (29-21, 12-14, 14-14, 9-14). «Il quintetto reggiano è partito a razzo – afferma Tellini – ma è stata ammirevole la reazione della mia squadra. Poi c’è stato tanto equilibrio, ma sono soddisfatto di quello che si è visto in campo». Ultimo test mercoledì al PalaFarina (ore 19.30) contro Castelnovo nè Monti (C Unica Crer).