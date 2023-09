Rugby serie A m – I Caimani lottano e si aggiudicano il test con l’ostica Unione Firenze

Viadana Dopo la vittoria di sabato della prima squadra del Viadana ai danni del Cus Torino, anche la cadetta non ha voluto essere da meno. Sempre allo Zaffanella, i ragazzi di Madero e Tejerizo hanno battuto, nella seconda amichevole stagionale, l’Unione Rugby Firenze per 26-21, al termine di una partita molto tirata. Quasi sempre in vantaggio, i gialloneri hanno mantenuto le distanze anche nel secondo tempo nonostante l’ingresso dei tanti giovani presenti in panchina. Una buona prova contro la formazione toscana nata dall’unione del Firenze Rugby 1931 e Florentia Rugby, entrambe avversarie dei Caimani la scorsa stagione in serie B, e ripescate in A come migliori seconde classificate.

«Siamo contenti per il risultato – afferma il gm Ulises Gamboa – I ragazzi hanno affrontato un’ottima compagne. La nostra non è stata certo una prestazione esaltante, ma ci teniamo stretto la vittoria. Si può e si deve fare di più».

Le marcature: Primo tempo: 9’ m Denti tr M. Paternieri (7-0), 16’ m Bianchini tr Lo Gaglio (7-7), 30’ m Novindi (12-7). Secondo tempo: 43’ m Stefanini tr Chiti (12-14), 46’ m Denti tr Bernardi (19-14), 57’ m Chizzini tr Bernardi (26-14), 75’ m Lo Taglio tr Chiti (26-21).

Under 18 maschile: barrage amaro per i gialloneri sconfitti 13-10 dal Brixia.