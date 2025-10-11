Basket serie C m – Tea Energia vuole sbloccarsi a Busnago. Il Gruppo Saviola domani ospita il Seriana

Mantova Il Tea Energia San Pio X vuole dare seguito alla buona prestazione messa in campo alla Tensostruttura contro l’Argentia. Oggi alle 18.30, i biancorossi scenderanno in campo per centrare il primo successo stagionale sul campo della Fortitudo Busnago (via Montecompatri 5, Busnago di Monza Brianza), con l’obiettivo di muovere la classifica e compiere il primo importante passo avanti in campionato. Nonostante la sconfitta rimediata contro l’Argentia per 74-80, la squadra di coach Farabello ha fatto una buona prova: è stata anche capace di recuperare il parziale di svantaggio e condurre per vari frangenti del match. Con condizione fisica, alchimia di squadra e gioco in crescita, i biancorossi sono pronti a ripartire a testa alta. Avvio in salita anche per la Fortitudo Busnago, ancora ferma a zero punti dopo i ko delle prime due uscite contro Seriana e Verolanuova. Così l’ala Alessio Barrotta alla vigilia del match: «Siamo reduci da due sconfitte dove hanno inciso vari fattori negativi, ma abbiamo spunti da cui ripartire. In settimana abbiamo lavorato sugli errori che abbiamo commesso. Vedo un gruppo squadra molto unito: siamo carichi e pronti per la sfida contro Busnago. Daremo tutto per raggiungere la vittoria». Domani, il Gruppo Mauro Saviola giocherà la seconda gara consecutiva al PalaFarina contro il Seriana Basket (ore 18, arbitri Balestreri di Vidigulfo e Braga di Pavia).