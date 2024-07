Basket serie C m – Viadana riabbraccia l’ala piccola Paulig, con i rivieraschi già otto stagioni fa

Viadana Dopo tanti addii, è arrivato il momento anche per il Basket Viadana di presentare le new entry per la prossima stagione. Ecco quindi l’ala piccola Alejandro Damian Paulig (in foto), il primo colpo in entrata per la compagine rivierasca di Davide Flisi, ripescata nella C Unica. Non proprio un volto nuovo però. Si tratta in realtà di un gradito ritorno: Alejandro aveva fatto parte del roster giallonero nel 2016/17. Poi quattro stagioni al Magik Parma in D, Pol. Arena Montecchio in C Gold e l’anno scorso a Casalmaggiore in C Unica. A Montecchio Emilia era arrivato come scommessa, poi è riuscito a essere uno dei trascinatori della squadra. Si tratta di un atleta di provata esperienza, proprio quello che ci voleva, come sottolinea il presidente Massimo Pizzetti: «Porterà a Viadana la sua esperienza. E’ un uomo spogliatoio, ci serviva. Per ora solo come giocatore, ma ci sono buone prospettive che possa fare anche da allenatore nel settore giovanile». Ricordiamo gli atleti confermati: Cacciavillani, Martelli, Ceron e Gardani. Con loro potrebbe restare anche Defendi, al momento però è indeciso.