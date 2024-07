Calcio Serie B – L’agenda del Mantova: lunedì ripresa nella “nuova” Mantovanello

MANTOVA Il Mantova ha lasciato dopo pranzo l’hotel Castel Mani di San Lorenzo Dorsino, che per due settimane ha ospitato i biancorossi. Foto di rito davanti all’ingresso, i saluti a titolari e dipendenti, e poi tutti a Molveno per la partitella in famiglia. Al termine, la truppa di Possanzini ha preso la via di casa, rientrando a Mantova in serata.

Gli allenamenti riprenderanno domani alle ore 17 in una Mantovanello completamente rinnovata. Tutte le sedute della prossima settimana saranno a porte chiuse e si svolgeranno sul campo 2, in attesa che sia pronto quello principale. Il programma prevede un doppio martedì, al pomeriggio mercoledì, al mattino giovedì. Venerdì mattina, dall’aeroporto di Linate partenza per Sassari, dove sabato alle 20.30 il Mantova giocherà la prima partita ufficiale, nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Torres. In caso di parità al 90’, saranno i rigori a decidere la qualificazione al turno successivo, in programma lunedì 12 agosto a Lecce (ore 18.30) contro i giallorossi. Il campionato scatterà domenica 18 agosto da Reggio Emilia (ore 20.30) contro la Reggiana.