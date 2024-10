Tamburello femminile – Guidizzolo si rinforza con Pernechele e Tomaselli. Gallina alla Cavrianese

MANTOVA E’ tempo di mercato nel mondo del tamburello femminile. Il Guidizzolo, neopromosso nella massima serie, dopo aver trionfato in campionato, Coppa Italia e Supercoppa contro le rivali trentine del Noarna, si prepara a rinforzare ulteriormente la propria rosa. Simone Antonioli dovrebbe restare come direttore tecnico, anche se prima deve discutere con la dirigenza. Intanto, il club ha già effettuato acquisti significativi prendendo Giulia Pernechele dal Cavalcaselle ed Elena Tomaselli (nella foto) dalla Cavrianese. Tra le confermate ci sono Marika Gaburro ed Emiliani, mentre Noemi Sogliani è passata al Cavalcaselle e Marianna Bruzzi alla Cavrianese di Serie B. Restando in Serie A, la Cavrianese ha accolto Viola Gallina da Ciserano, un innesto che bilancia la partenza di Tomaselli. Cavrianese che ha messo a segno tre colpi importanti per la squadra di Serie B: oltre alla già citata Marianna Bruzzi, sono arrivate Linda Residori e Gloria Tosi da Fumane. Tuttavia, la compagine collinare dovrà fare i conti con le possibili uscite di Paola Rinaldo, Roberta Trivini e Sofia Abbagnara, che sembrano intenzionate a ritirarsi dall’attività.