Successo per la “Partita del Cuore”. Il ringraziamento di Noahility

L’AQUILA La “Partita del Cuore”, disputata martedì allo stadio Gran Sasso d’Italia de L’Aquila e trasmessa mercoledì su Raiuno, ha fatto registrare uno straordinario successo. In campo si sono affrontate la Nazionale Cantanti e quella dei Politici. Una partita che ha divertito le migliaia di tifosi sugli spalti e consentito a Raiuno di vincere la serata televisiva con un ascolto medio di 2.165.000 spettatori e uno share del 18,2%.

Una delle aziende coinvolte nell’evento, la Noahlity, ha espresso la sua soddisfazione con il seguente comunicato.

“Il Presidente di Noahlity, Alessandro Rossini, alla luce del favoloso risultato ottenuto

dalla Partita del Cuore del 16 luglio tra la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale della

Politica, esprime grande soddisfazione.

Noahlity ha collaborato al progetto sin dall’inizio, quando tre mesi fa il Presidente della

Camera Lorenzo Fontana, per primo, diede la sua adesione.

La 33° edizione della Partita Del Cuore ha ripreso l’edizione del maggio 1996 svoltasi a

Verona, dove per la prima volta la Nazionale Cantanti sfidava la Nazionale della Politica,

evento voluto dall’attuale direttore di Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini e

dall’attuale sottosegretario Gianmarco Mazzi.

Si rivolge un particolare ringraziamento al sindaco della città di Verona Damiano

Tommasi per la partecipazione.

In attesa dei dati della raccolta fondi a favore dell’Ospedale Bambin Gesù e della

pediatria dell’ospedale dell’Aquila, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, Noahlity è

orgogliosa di aver partecipato a questa lodevole iniziativa”.