Calcio Prima Categoria Crer – Il Viadana conferma Nebbioli e Froldi

VIADANA A Viadana avanti con Froldi e Marco Nebbioli, che hanno dato la loro disponibilità ai dirigenti del sodalizio rivierasco per restare anche per la prossima stagione alla guida dei gialloblù, ancora impegnati nella Prima divisione del Crer. Non cambia nemmeno la conduzione tecnica della juniores, perchè anche Angelo Boni prolungherà il proprio accordo.

«Per quanto concerne invece la prima squadra ancora impegnata in Prima categoria – afferma il diesse Damiano Mazzieri -, dobbiamo parlare con gli atleti, c’era già una base sulla quale i due tecnici stavano lavorando e ci auguriamo che i ragazzi diano la loro disponibilità per continuare a giocare nel Viadana. Parecchi sono sono cresciuti nel nostro settore giovanile, dove ci sono degli elementi che promettono bene, comunque i più meritevoli approderanno in prima squadra. Siamo comunque in contatto con qualche giocatore che ci interessa, soprattutto c’è da trovare qualche rinforzo in attacco, considerato che si faceva parecchia fatica a segnare, a concretizzare nell’ultimo scorcio del torneo».

Ricordiamo che Froldi e Nebbioli nel corso dell’ultima stagione avevano rilevato Vincenzo Migliaccio. Tagliati nel mercato di riparazione di dicembre gli atleti più esperti, si era puntato su un team fatto in casa, con qualche eccezione, il Viadana si era ripreso, era risalito in classifica, tanto che nel girone B quando il torneo è stato interrotto aveva racimolato 22 punti.