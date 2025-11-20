Basket Serie C maschile – Viadana centra il tris a Piadena. San Pio X battuto dalla capolista

MANTOVA Impegno infrasettimanale per le squadre mantovane di basket in Serie C. È andata bene al Viadana che, dopo il successo di sabato scorso a Manerbio e quello precedente con Verolanuova, si è ripetuto sul parquet di Piadena contro il Nuovo Basket Casalasco (64-71). I rivieraschi hanno preso il comando del gioco fin dai primi minuti, costruendosi un piccolo vantaggio che hanno mantenuto fino alla fine rintuzzando i tentativi dei padroni di casa di farsi sotto. Non è un caso che Viadana abbia chiuso davanti, seppur di poco, tutti i parziali. Solo l’ultimo ha visto prevalere il Casalasco (17-15), ma non abbastanza per sovvertire il punteggio totale. Con questo pesantissimo successo il Gruppo Saviola aggancia il Casalasco a quota 12 punti in classifica. Domenica ospiterà Busnago.

Non altrettanto bene è andata al San Pio X. I cittadini erano chiamati all’impresa, sul parquet della capolista Mazzano. I due successi di fila su Seriana e Pisogne potevano indurre all’ottimismo, e in effetti la Tea Energia è partita in maniera brillante chiudendo davanti al primo quarto (24-27). Ma i bresciani hanno reagito e sono andati all’intervallo lungo sul 57-50, allungando poi sull’81-71 alla sirena del terzo quarto, fino al definitivo 104-95. Comunque una buona prova per il San Pio X, che sabato sarà di scena a Gussago.