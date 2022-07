Calcio Serie C – Monachello resta al Mantova: “Ci vediamo sotto la Te”

MANTOVA Con tempismo perfetto (solo un caso?), a tre giorni dall’inizio della campagna abbonamenti ecco l’annuncio più atteso dell’estate biancorossa: Gaetano Monachello vestirà la maglia del Mantova anche nella prossima stagione. E pure in quella successiva. Si chiude così, col più classico degli happy end, una vera e propria telenovela, cominciata un minuto dopo l’ultima partita di campionato (quindi tre mesi fa) o forse anche prima. Un tira e molla estenuante per una trattativa effettivamente delicata e dall’esito tutt’altro che scontato. Perchè è vero che Monachello ha sempre manifestato il desiderio di restare a Mantova, ma è altrettanto vero che parliamo di un giocatore che ha letteralmente trascinato la sua squadra verso la salvezza a suon di gol (11 in 16 partite). Dunque, un pezzo pregiatissimo che non poteva non attirare l’attenzione di altre società, magari più ambiziose dell’Acm. E invece di Monachello non si è parlato poi tantissimo in questo inizio di mercato, se non per la tiritera col Mantova. Vien quasi il sospetto che le parti fossero in accordo da tempo, magari salvo alcuni dettagli. E che aspettassero solo il momento giusto per ufficializzare il rinnovo.

Sia come sia, quel che conta è il risultato. E il rinnovo di un bomber ritrovato e di eccezionale resa come Monachello rappresenta sicuramente un grande colpo per il Mantova. Consci di tutto ciò, in viale Te hanno preparato per bene l’evento anche sul fronte mediatico. La notizia del rinnovo era già cominciata a circolare ieri mattina sui siti specializzati, ma a fugare ogni dubbio è stato il post sulla pagina instagram del Mantova, uscito verso le 16.30: un monaco dal viso oscurato e misterioso, e la scritta “l’attesa sta per finire”. Il segnale era chiaro. Alle ore 20 ecco il video: panoramica di Mantova dall’alto, voce fuori campo (“dite al mondo che lui è tornato”) e una serie di gol del nostro. Titolo del post: “Habemus Monachum”. Infine, il comunicato ufficiale della società, caricato sul sito con il primo commento del giocatore.

«Sin dal primo giorno che sono arrivato – fa sapere Monachello – ho “sentito” che Mantova è nel mio destino. Sono felice di poter continuare ad indossare i colori biancorossi. Ci vediamo al Martelli, anzi, sotto la Te. Un saluto dal Monaco, forza Mantova!».

Comprensibilmente orgoglioso il ds biancorosso Alessandro Battisti: «Non ho mai avuto paura che la trattativa saltasse – ci ha detto – . Sapevamo che sarebbe stata lunga e difficile, nonchè piena di rischi. Ma la volontà di entrambe le parti è stata decisiva. Ringrazio la società che mi ha permesso di… riportare a casa Gaetano. Ora verrà il difficile, perchè confermarsi è sempre un po’ più complicato. Però l’ho già detto e lo ribadisco: per Gaetano non c’è palcoscenico più ideale di Mantova per potersi esprimere al meglio».

Sui social si sprecano i “finalmente” e gli “era ora”. Qualcuno ancora si mostra diffidente, ma il numero dei commenti positivi è di gran lunga superiore. Vedremo da lunedì l’effetto sulla campagna abbonamenti.