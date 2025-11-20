Calcio Serie B – Mantova, domenica c’è lo Spezia: Bonfanti in gruppo, arbitra Dionisi

MANTOVA Mentre infuriano le polemiche sul divieto di trasferta per i tifosi biancorossi, il Mantova prosegue la preparazione per il match con lo Spezia, in programma domenica al Martelli (ore 15). Ieri mister Possanzini ha diretto un allenamento al mattino, e così farà oggi. Buone notizie per Bonfanti che è rientrato parzialmente in gruppo e tornerà disponibile per domenica. Ottimismo anche per Bragantini, mentre l’unico assente certo sarà Mantovani.

A dirigere Mantova-Spezia è stato designato Federico Dionisi de L’Aquila, assistito da Andrea Niedda di Ozieri e Federico Votta di Molterno. Quarta… donna Silvia Gasperotti di Rovereto. Al Var Manuel Volpi di Arezzo, assistito da Valerio Marini di Roma 1. Non benauguranti i precedenti del Mantova con Dionisi: solo un punto in tre partite. Queste le gare dell’Acm dirette dal fischietto abruzzese: Mantova-Alessandria 0-4 (2015-16), Ancona-Mantova 1-1 (2016-17), Cremonese-Mantova 4-2 (2024-25).