Basket serie C – Scossa Tosetti: l’Artes SPX dà scacco alla regina. Viadana sfida il Seriana

Mantova L’Artes SPX Mantova conquista la prima vittoria stagionale in trasferta con un prezioso 82-80 sul campo della capolista Romano, salendo così a 8 punti in classifica. Il cambio in panchina evidentemente ha prodotto la scossa sperata.

I biancorossi partono forte, sfruttando al meglio il pacchetto lunghi, ben serviti dagli esterni, e chiudono il primo quarto avanti 24-18. Nel secondo periodo, i ritmi restano alti e la partita diventa più equilibrata, ma Mantova mantiene il controllo e va all’intervallo sul 46-41. Il terzo quarto è complicato per l’Artes, che subisce la reazione di Romano, capace di riportare il match in parità sul 62-62. L’ultimo quarto è punto a punto, con le due squadre sempre divise da un possesso. Mantova, precisa ai liberi e trascinata dalle ottime prestazioni di Albertini e Gadiliauskas, resiste al forcing finale dei padroni di casa e porta a casa un successo fondamentale.

Buona la prima, dunque, per coach Tosetti (in foto): «E’ stata una partita molto tirata. Abbiamo affrontato un avversario fortissimo, ma finalmente siamo riusciti a sbloccarci in trasferta grazie a una prestazione corale di grande energia. Mi è piaciuto l’atteggiamento di tutta la squadra, che ha saputo tenere testa non solo all’avversario, ma anche a un ambiente molto caldo. Ci godiamo questa vittoria, ma siamo consapevoli che per risalire la classifica ci servirà continuità».

Domenica prossima, l’Artes tornerà al PalaSgu per l’atteso derby con il Gruppo Saviola Viadana. Che oggi gioca al PalaFarina con l’Elle Erre Seriana (ore 18). Seck è tornato ad allenarsi, mentre Paulig non è ancora pronto per giocare.