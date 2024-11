Basket serie B Inter. – Si torna alla Tea Arena: Stings per il pronto riscatto col Pizzighettone

Curtatone Archiviata la sconfitta di mercoledì sera a San Lazzaro di Savena (70-60 contro il Bologna Basket 2016), che ha interrotto la striscia di sei vittorie, gli Stings si preparano a un’altra sfida cruciale. L’obiettivo è chiudere al meglio il girone d’andata, puntando a riscattarsi immediatamente davanti al pubblico di casa. Oggi alle ore 18, sul parquet della Tea Arena (arbitrano Cantarini di Annicco e Lorefice di Bologna), il quintetto virgiliano affronterà dunque il Pizzighettone, una squadra staccata di due lunghezze, reduce dalla sconfitta casalinga per 71-78 contro la Gardonese e desiderosa di riscattarsi. Per entrambe le squadre sarà una gara decisiva, utile non solo per consolidare il proprio piazzamento in classifica, ma anche per trovare continuità in vista della seconda parte del campionato.

«La sconfitta di Bologna ci deve servire per migliorare e continuare a lavorare come stiamo facendo – sottolinea coach Romero -. Mercoledì le cose non hanno funzionato, soprattutto nel terzo e nel quarto quarto: può succedere, fa parte del gioco. Ora, però, è importante voltare pagina e concentrarsi sulla sfida contro Pizzighettone, che sarà fondamentale per il nostro futuro e per mantenere alto il morale della squadra». Gli Stings potranno contare sul calore del pubblico di casa, elemento spesso decisivo nelle gare alla Tea Arena. Sul fronte del roster, dovrebbe rientrare anche Ziviani, un recupero importante per aggiungere profondità e qualità alla squadra. La sua presenza potrà rivelarsi un fattore chiave in una partita in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.