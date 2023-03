Basket Serie C Silver – Bortesi: “Curtatone, un derby per ripartire”

CURTATONE Settimana amara per lo Junior Curtatone. A dirigenza, staff tecnico e atleti brucia la sconfitta (70-68) incassata domenica sera alla Tea Arena per mano di Gussago. Un match compromesso nel secondo quarto, con l’allungo decisivo dei bresciani. Curtatone ha provato la rimonta nell’ultima frazione, ma si è fermato a due punti dalla meta. O meglio: Boudet e compagni erano riusciti a impattarla sul 66-66, ma poi Gussago ha allungato con una tripla. Lo Junior che si è riavvicinato con due liberi, ma uno lo hanno realizzato anche gli avversari ponendo così fine alle speranze mantovane.

Domenica al PalaFarina di Viadana è in programma il derby col Gruppo Mauro Saviola. Per Curtatone, quella con Gussago è stata la terza sconfitta di fila nel girone Rosso della C Silver, dopo quelle di San Martino in Strada con Somaglia e Novagi contro Monteclarense Montichiari.

«Certo che brucia perdere in questo modo – taglia corto coach Alberto Bortesi – . Non nego che nei primi due quarti abbiamo interpretato male la gara. Poi però l’abbiamo riaperta con caparbietà. Purtroppo nel finale ci sono mancati un po’ di lucidità e di fortuna. Il prossimo match a Viadana? Speriamo che l’aria del derby ci possa dare degli stimoli, anche per ritrovare un po’ di fiducia che a qualcuno è mancata contro Gussago».