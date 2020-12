Rubano capi di abbigliamento e con addosso della droga: coppia denunciata

BORGO VIRGILIO I Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio, nel corso nei numerosi controlli effettuati durante il fine settimana, hanno sorpreso un uomo ed una donna, rispettivamente di 30 e 35 anni, in possesso di alcuni grammi di hashish e di capi di abbigliamento rubati. I due al momento del controllo risultavano particolarmente nervosi e, pertanto, i militari decidevano di approfondire gli accertamenti con una perquisizione, durante la quale ritrovavano alcuni circa 5 grammi di hashish e alcuni capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 200 euro, muniti ancora di cartellino e placca antitaccheggio. I due sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova per ricettazione dei capi di abbigliamento e segnalati alla Prefettura di Mantova per la detenzione dello stupefacente ai fini di uso personale.