Movida d’asporto in centro storico, segnalati assembramenti di ragazzini in alcuni giardini pubblici

MANTOVA – Una movida d’asporto in un sabato con le vasche a porte chiuse o socchiuse. Il primo fine settimana arancione dopo un mese intero in zona rossa ha portato un po’ di gente in centro storico ma senza gli assembramenti dell’ultima domenica prima del mese di coprifuoco. Ciononostante ci sono state diverse segnalazioni ieri di assembramenti in varie zone della città. A Gambarara ieri pomeriggio sono intervenuti i carabinieri perché qualcuno segnalava un gruppo di ragazzini che faceva comunella (leggi assembramento). Agli agenti della questura è invece toccato intervenire più volte per analoghe segnalazioni sempre ieri pomeriggio tra il centro storico e i giardini. In tutti i casi, stando a quanto appreso, gli “assembranti” si sono dileguati prima dell’arrivo delle pattuglie. Quanto al movimento in centro storico, questo si è concentrato intorno ai negozi e ai pochi bar aperti che servivano per l’asporto. In attesa di tempi migliori la giornata di ieri è stata una piccola boccata d’ossigeno per tutti: i negozianti, esercenti e la cittadinanza in (quasi) libera uscita.