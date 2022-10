Basket serie C Silver – Tellini: “Viadana, avanti così. Ora battiamo la Blu Orobica”

Viadana Il Gruppo Mauro Saviola Viadana domenica ha superato al PalaFarina la Monteclarense Montichiari con il punteggio di 69-41.

Per la squadra di Denis Tellini si tratta della seconda vittoria consecutiva al PalaFarina: la settimana scorsa ha battuto l’Excelsior Bergamo e ora i bresciani, mostrandosi molto attento in difesa ed efficace in attacco. Dopo i primi cinque turni nel girone Rosso della C Silver lombarda, sei sono i punti racimolati dai rivieraschi del presidente Massimo Pizzetti, che venerdì prossimo saranno ospiti a Bergamo della Blu Orobica, ancora ferma al palo. «Per la sfida di venerdì sera, se non riesco a recuperare nessun infortunato – osserva il tecnico Tellini – contrapporrò ai nostri avversari, che sono tutti giovani, un organico formato da tanti ragazzi. Sarà una partita da gestire al meglio a livello mentale, soprattutto perché queste squadre baby, se trovano la serata giusta, riescono a metterti in difficoltà e a crearti grossi problemi. Battendo Excelsior e Montichiari abbiamo riscattato il passo falso di Soresina contro la Gilbertina, che sul piano mentale e tecnico ci ha sovrastato. E ci mancano i due punti dell’esordio in casa dell’Ombriano. Se in casa abbiamo sino ad ora vinto le tre gare giocate, in campo esterno abbiamo incassato due ko su altrettante partite. Ecco perché con la Blu Orobica dobbiamo fare bottino pieno». Alle assenze di Martelli e Margini, per la gara di venerdì potrebbero aggiungersi Defant e Prati che si sono infortunati domenica durante la sfida interna contro Montichiari.