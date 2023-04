Pallavolo A1 f – Vbc sconfitta a Bergamo: chiude sesta la regular season

BERGAMO La Vbc porta le avversarie ai vantaggi nei primi due set, fa suo il terzo ma è Bergamo a vincere il confronto per 3-1. Buone notizie però arrivano dagli altri campi e così la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è sesta in classifica: i play off inizieranno contro il Vero Volley Milano. Concludono in doppia cifra Dimitrova con 19, Frantti con 16, Lohuis 11 e Perinelli 10, tre i muri personali per Lohuis e due per Carlini. Cinque gli ace di squadra rispettivamente due per Frantti e uno per Carlini, Lohuis e Dimitrova.

Primo set. E’ il muro di Gennari ad aprire il match, il mani out di Dimitrova poi pareggia i conti, 1-1. Ci pensa ancora Dimitrova, stavolta con un ace, a portare avanti le sue, 2-1, Lorrayna pareggia i conti un’altra volta. Lohuis come sempre sale tra le aquile e mette a terra il suo pallone, 3-2. Frantti piega le mani del muro orobico e fa 4-4. Carlini trova il secondo ace per le rosa, 6-6, il monster block del capitano poi riporta in vantaggio le rosa, 7-6, Frantti passa in mezzo alle mani del muro e allunga. Frantti, ben imbeccata da De Bortoli, fa un buco a terra e la Vbc va sul 9-8, Perinelli poi manda le sue in doppia cifra, 10-8, time out Bergamo. Si torna in campo e una Melandri attenta sottorete non perdona, 11-8. Bel primo tempo di Lohuis che non lascia spazio alla difesa, 13-10, l’olandese murante poi piazza il suo monster block e allunga, per poi murare Lorrayna un’altra volta, 15-10. Viene fischiata un’infrazione a rete alle padrone di casa, 16-10 Vbc, time out per coach Micoli. Bergamo accorcia e chiude un break di tre punti, 13-16, time out per coach Pistola. Le orobiche si portano sul 15-16, dentro Scola e Malual. Scola imbecca subito bene Lohuis, primo tempo e 17-15 Vbc Trasporti Pesanti. Secondo time out per Casalmaggiore con Bergamo avanti 18-17. Il muro di casa mura l’attacco di Malual, rientra la diagonale titolare, 19-17 Bergamo, capitan Dimitrova accorcia subito in pipe, 18-19, Melandri pareggia con un muro. Parallela di Frantti, tocco del muro e 21 pari. Lorrayna manda out, 23 pari. Laney chiude 26-24. Top scorer: Lanier 11, Lohuis 5

Secondo set. Carlini e il suo murone aprono la seconda frazione, Lanier pareggia, 1-1. Dimitrova trova il tocco del muro e porta avanti le sue, Perinelli allunga 3-1. Rigore a porta vuota di Carlini, 4-1. Palla al miele di Frantti che la mette nei tre metri e fa 6-2, time out Bergamo. Si torna in campo ed è un alto pallonetto ad essere efficace, stavolta di Dimitrova, 7-2. Primo tempo di Melandri, 8-4, l’infrazione da seconda linea fischiata a Bergamo poi regala il 9-4. Frantti a tutto braccio manda le rosa in doppia cifra, 10-5. Melandri in seconda battuta finalizza il suo primo tempo, 11-6. Lohuis è attenta e sfrutta la cattiva difesa orobica, 12-7, Carlini poi beffa tutti, 13-7. Ancora Carlini blocca Butigan e fa 14-8. Tocco morbido di Frantti e la difesa non può nulla, 15-9. Super pipe di Dimitrova, vertice lunghissimo e 16-11. Sul 13-16 coach Pistola chiama time out. Bergamo pareggia con un errore di Dimitrova che però subito si fa perdonare, bomba a tutto braccio e 17-16. Perinelli piazza la sua parallela e trova il tocco, 18-17, si lotta punto su punto. Bergamo va sul 19-18, time out per Casalmaggiore. Ottimo primo tempo di Lohuis, 20-22. Touch out di Frantti che costringe il muro all’errore, 21-23, Dimitrova accorcia, 22-23, time out Bergamo. Si torna in campo e Casalmaggiore pareggia 23-23. Capitan Dimitrova fa carambola tra le mani del muro e si va sul 24-24. Bergamo chiude ancora 26-24. Top scorer: Lanier 7, Dimitrova 6

Terzo set. Stufi apre il terzo set, Perinelli pareggia i conti prima e sorpassa poi sempre in diagonale, 2-1 Vbc. Dimitrova spara un siluro che diventa imprendibile, 3-1. Altra gran parallela di Perinelli, 4-2. Razzo di Frantti su Lanier, 6-3. Questa volta Frantti sceglie la palla morbida e finalizza, 7-4. Melandri trasforma in punto il suo primo tempo, 8-5, poi gran palla di Dimitrova, 9-5. Arriva l’ace di Frantti che manda le rosa sul 10-5, time out Bergamo. Tocco millimetrico di Dimitrova, Cecchetto non contiene, 15-8, time out per coach Micoli. Diagonale del Capitano, difesa immobile e 16-10, il tocco di seconda di Carlini poi regala il 17-10 alle sue. Bomba di Frantti in rincorsa, vertice lungo e 18-11. Bergamo accorcia le distanze, si porta sul 14-19 e coach Pistola preferisce chiamare time out. Si torna in campo e la bordata di Dimitrova è sentenza, 20-14 e il tocco seguente beffa la difesa, 21-14. Altro missile terra aria di Dimitrova che costringe la difesa a mandare il pallone in tribuna, 22-15. Melandri ci prova e il suo primo tempo sporcato è comunque positivo, 23-17, dentro Mangani per Frantti. Frosini manda out e regala il 24-17 alla Vbc, Stufi però annulla la prima palla set. Perinelli chiude 25-18. Top scorer: Lorrayna 6, Dimitrova 7

Quarto set. Lanier ci prova e Carlini mura, inizia così il quarto set, 1-0 Vbc. La stessa giocatrice orobica si fa perdonare e pareggia i conti 1-1, il muro di Gennari porta avanti le sue, 2-1 Bergamo. Butigan sbaglia un rigore e fa 2-2, Lohuis stampa Lorrayna e porta la Vbc sul 3-2. Lanier porta avanti le sue ma Dimitrova in pipe rimette tutti in parità. 5-5. Tritolo nel braccio di Melandri, primo tempo e 6-6, Perinelli manda la Vbc avanti 7-6. Arriva anche l’ace di Frantti su Lanier, 8-6. Le padrone di casa si portano sul 10-8 con un muro, time out Casalmaggiore. Al ritorno in campo Dimitrova piazza la sua botta, 9-10. Bergamo va sul 15-10, time out per coach Pistola. Lohuis passa sopra il muro e con un piazzato fa 11-16. Arriva l’ace di Lohuis, 13-20, time out Bergamo. Le orobiche si portano sul 21-13, entra Buzzerio per Frantti. Melandri trasforma la sua difesa in punto, 15-21. Bergamo spinge e costringe la Vbc all’errore, ma Malual frena la corsa, 16-23. Perinelli annulla la prima palla match, 17-24, ma Gennari di seconda chiude 25-17.