Pallavolo serie B – Cordani-show da opposto: “Il Gabbiano è in crescita”

Cerese Tommaso Cordani, quarto anno nelle fila del Gabbiano, traccia un bilancio dell’ottimo momento che la squadra sta attraversando, dopo le prime tre giornate, con tre vittorie senza perdere set. Il capitano in campo dei biancazzurri torna sulla vittoria di sabato col Dual Caselle dove, nel ruolo di opposto, ha realizzato 18 punti: «E’ stata una bella partita con due formazioni che giocano bene a pallavolo. Per fare queste gare bisogna essere in due e a Caselle è stato così. Ne è venuta fuori una sfida piacevole e giocata dalla nostra squadra con grande intensità. Ho visto dei progressi rispetto alle altre uscite. L’abbiamo affrontata con la tegola pre-gara dell’infortunio alla mano per l’opposto Ferrari Ginevra, che stava sostituendo il titolare Andreoli. Ho giocato opposto ed è entrato Gola. Devo dire che negli anni la società ha puntato a rinforzare la panchina e in questo campionato, che ci terrà sulle corde per otto mesi, abbiamo tante soluzioni e lo dimostrano queste prime partite dove abbiamo cambiato spesso formazione in campo. Credo che sarà così per tutta la stagione, senza che il livello cali. Chiunque può entrare e fare bene e il livello di gioco rimane alto». Tommaso ha un pensiero sulla passata stagione… «Fino alla semifinale play off avevamo tutte le possibilità di salire in A3. Poi sappiamo come è andata. Per quest’anno forse sarà più utile trovare ostacoli maggiori sul cammino e arrivare al massimo delle nostre potenzialità nel momento opportuno. Abbiamo iniziato con una buona dose di sfortuna, con gli infortuni di Andreoli e Ferrari Ginevra, ma meglio che siano successi ora. Non conosco il valore di alcune squadre che affrontiamo per la prima volta, ma l’obiettivo è sempre lo stesso, se saremo sorretti dalla forma fisica e dalla fortuna. Dobbiamo mantenere una costanza di intensità e tensione negli allenamenti e questo finora è successo». Però non va sempre così: «In partita non sempre riusciamo a farlo e tendiamo ad adattarci all’avversario. A noi servono avversari come il Dual». Ferrari Ginevra ha subito la frattura del metacarpo e ne avrà per 30-40 giorni. Sabato a Cerese arriva Montichiari. «Un altro buon test perché hanno vinto tre partite anche se hanno un punto in meno in classifica».

Sergio Martini