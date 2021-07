Calcio Serie C – Mantova, mercato in standby: fumata grigia per il difensore Pilati

Mantova Bisognerà attendere ancora qualche giorno, forse, per vedere un nuovo acquisto del Mantova. In questo momento il mercato è in standby. Il ds Alessandro Battisti però sta battendo diverse piste per cercare di arrivare agli ultimi obiettivi per completare l’organico. Chi è in procinto di vestire la maglia del Mantova è il difensore, ex Primavera del Sassuolo, Alessandro Pilati. Il 21enne è cresciuto nelle giovanili del Mantova prima di fare un’ottima carriera nel vivaio neroverde. Lo scorso anno ha giocato nell’Imolese e ha già avuto modo di conoscere la Serie C, proprio nel girone del Mantova. Battisti e mister Lauro sono a caccia di un giovane da affiancare ai più esperti Milillo e Checchi e Pilati sembra essere il profilo scelto dalla società di viale Te. Al momento il giocatore si sta allenando da solo e attende sviluppi. Tra le parti c’è già stato più di un contatto e il ds del Mantova conta di chiudere l’operazione entro questa settimana. E’ da registrare anche un possibile interessamento del Piacenza, che nelle ultime ore sembra aver strizzato l’occhio proprio al giovane difensore virgiliano.

Per il resto è ancora tutto fermo, nessun sviluppo all’orizzonte. Gli ultimi due tasselli sarebbero il regista e l’attaccante. Non è da escludere un possibile rientro di Lucas, dopo la buona esperienza della passata stagione. Ma è parso di capire che ci siano altre piste percorribili. Anche sul fronte offensivo non c’è stato alcun affondo. Non è da escludere che il bomber possa arrivare da quelle squadre che attualmente stanno attendendo il responso del Coni dopo l’esclusione dai campionati professionistici.