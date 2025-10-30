Basket serie C – Viadana batte la Tea Energia all’overtime!

Mantova Grande battaglia alla Tensostruttura di viale Fiume nel derby tra Tea Energia SPX e Viadana. La spunta in un finale da cuori forti il team rivierasco 78-80 per il terzo successo di fila. La sfida era stata sospesa mercoledì scorso sul 9-7 per l’eccessiva umidità che aveva reso il parquet impraticabile. Inizia a tutto gas la squadra ospite che si aggiudica il primo quarto 17-23, ma la Tea Energia rimette in ordine le idee e rosicchia punti nel corso del secondo quarto, fino ad andare all’intervallo lungo con un +8. Resiste avanti nel punteggio nel corso del terzo (61-57), ma si decide tutto nell’ultimo parziale, in cui però all’inizio si segna poco. Il San Pio X piazza la tripla del 64-57 e per alcuni minuti lo score non si sblocca. Viadana accorcia 64-60 e si lotta punto a punto fino al 72 pari che vale l’extra time. Sorpasso Viadana 74-76 e controsorpasso 78-76, poi i rivieraschi piazzano la zampata del 78-80 finale.