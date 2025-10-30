Calcio Serie B – Mantova, via Possanzini e Botturi. Il nuovo ds è Leandro Rinaudo, attesa per il mister

MANTOVA Al Mantova è finita l’era Possanzini-Botturi. L’allenatore e il direttore tecnico sono stati sollevati dall’incarico dal presidente Piccoli all’indomani della sconfitta casalinga col Catanzaro. A sostituire Botturi è stato chiamato Leandro Rinaudo, 42 anni, palermitano, già ds della Cremonese e del Palermo. Sarà lo stesso Rinaudo ad annunciare nelle prossime ore il nuovo allenatore. Tra i papabili, Eugenio Corini.

Questo il comunicato emesso dalla società sull’esonero di Botturi:

“Mantova 1911 comunica che in data odierna Christian Botturi e’ stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica.

Il sodalizio BiancoRosso intende ringraziare sentitamente Christian Botturi per gli straordinari risultati conseguiti in questi due anni e mezzo di collaborazione.

Mantova 1911 comunica altresì che anche il Responsabile dell’area Scouting Vincenzo Talluto viene sollevato dal proprio incarico.

Nel riconoscere il grande lavoro portato avanti da Christian Botturi e Vincenzo Talluto in questi anni, Mantova 1911 augura ad entrambi le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere”.