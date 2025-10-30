Rugby – Green Festival al Migliaretto: è spettacolo con le Zebre e i giovanissimi del Mantova

Mantova Una giornata di sport, amicizia e valori autentici quella vissuta venerdì scorso al Parco del Mincio, dove il Mantova Rugby è stato protagonista di una tappa speciale del Green Festival – Zebre Legacy, iniziativa promossa dalla franchigia parmense. L’obiettivo del progetto è portare il rugby e la sua energia nelle comunità locali, promuovendo inclusione, sostenibilità e collaborazione tra club. I campi del Migliaretto si sono trasformati in un grande spazio di gioco e condivisione. Bambini, famiglie e appassionati hanno assistito a un allenamento speciale che ha coinvolto le categorie Mini Rugby, Under 14 e Under 16 del club biancorosso, insieme agli amici del Rugby Carpi e della Scaligera Valeggio. Sotto la guida dei tecnici (c’era anche l’ex Viadana Gibo Pavan) e dei giocatori delle Zebre, i giovani atleti hanno potuto vivere un pomeriggio di crescita e divertimento, imparando direttamente dai protagonisti del rugby italiano. Il progetto Zebre Legacy nasce con l’intento di creare una rete di legami tra le società rugbistiche italiane, favorendo la cooperazione e la diffusione dei valori che rendono unico questo sport: rispetto, impegno, spirito di squadra. Oltre alla parte sportiva, l’iniziativa mette al centro la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale, elementi che da sempre caratterizzano anche la filosofia del Mantova, impegnato nel promuovere il rugby come veicolo di crescita umana e comunitaria. La serata si è conclusa in un clima di entusiasmo, tra foto, autografi, saluti istituzionali e un grande Terzo Tempo biancorosso, momento di incontro e amicizia che ha unito tutti i partecipanti. Il club virgiliano ha espresso la propria gratitudine alle Zebre per la disponibilità e la passione dimostrate, e ha ringraziato volontari, allenatori e famiglie per l’impegno nell’organizzazione dell’evento, oltre ai club ospiti di Carpi e Valeggio. Un’iniziativa che ha ribadito ancora una volta quanto il rugby, a ogni livello, sappia unire, educare e ispirare.